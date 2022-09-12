На этой неделе тагильских театралов ждёт знакомство с артистами Курского драматического театра 

В Нижнем Тагиле с 14 по 18 сентября в рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене драмтеатра выступят артисты Курского драматического театра имени А. С. Пушкина. Они привезут в наш город пять спектаклей: «Старший сын» (12+), «Семейный портрет с посторонним» (12+), «Месье Амилькар, или Человек, который платит» (12+), «Тот, кто получает пощёчины» (16+), «Похищение Джонни» (6+).

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 14 по 16 сентября гости покажут по одному спектаклю, а в выходные, 17 и 18 сентября, — по два спектакля в день. Билеты можно приобрести на сайте Нижнетагильского драматического театра и в его кассах. Но торопитесь, их осталось совсем немного!

Программа «Большие гастроли» проводится с 2014 года. Благодаря ей театральные коллективы совершенствуют свой сценический опыт, выезжая в отдалённые регионы, а также в культурные центры с богатой театральной историей — Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург и Ярославль.

Театры Нижнего Тагила участвуют в программе последние четыре года. Горожане смогли познакомиться с репертуаром театров Магнитогорска, Красноярского края, Ачинска, Саранска, Магадана, Зеленограда, Комсомольска-на-Амуре.