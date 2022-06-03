В Нижний Тагил с гастролями приедут Свердловский театр музкомедии и театр имени Вахтангова

Начало лета для Нижнего Тагила стало богатым на театральных гостей. В июне Нижнетагильский драматический театр примет на своей сцене Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии и государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.

С 8 по 15 июня тагильчан ждёт показ семи спектаклей от артистов Свердловской музкомедии. Следом, с 16 по 21 июня, состоится гастрольная программа театра имени Вахтангова.

«Два мощных гастрольных проекта. Музкомедия — частый и очень любимый тагильчанами гость. Почти каждый год в первый месяц лета они к нам приезжают и собирают аншлаги практически на всех своих спектаклях. А вахтанговцы впервые в современной истории нашего театра приезжают к нам с таким большим репертуаром», — отмечают в Нижнетагильском драматическом театре.

Показы исторической постановки «Екатерина Великая» (16+) пройдут 8 и 15 июня. 9 июня театр представит недавнюю премьеру «Мелодия двух морей» (16+). Этот ностальгический спектакль напоминает советские комедии Гайдая, Рязанова. Артисты исполнят известные хиты Блантера, Зацепина, Тухманова и Бабаджаняна, а также песни из репертуара Муслима Магомаева и Леонида Утёсова.

10 июня театр музкомедии покажет классическую оперетту «Принцесса цирка» (12+), а на следующий день — музыкальную комедию-фарс «Тётка Чарли» (16+). Ещё одну из последних премьер театра — комедию с музыкальными комментариями «Знойные мамочки» (16+) — сыграют 12 июня. Всю программу спектаклей можно посмотреть на сайте Нижнетагильского драматического театра.

Актёры театра имени Вахтангова привезут в Нижний Тагил четыре постановки: «Наш класс. История в 14 уроках» (18+), спектакль с романсами «Очарованный странник» (16+), фантасмагорию «Любовь у трона» (16+) о снах Екатерины Великой и автобиографичную историю писателя Ромена Гари «Обещание на рассвете» (16+).

Гастроли театра имени Вахтангова проходят в Нижнем Тагиле в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Программа реализуется ФГБУК «Росконцерт» по всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.