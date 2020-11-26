На довыборы в думу Нижнего Тагила с самой низкой явкой за всю историю города потратили более 4 млн рублей

В Нижнем Тагиле на довыборы в городскую думу по округу № 10, которые проходили 13 сентября, потратили 4,3 млн рублей. При этом изначально на все расходы было предусмотрено 4,9 млн рублей. Об этом сегодня, 26 ноября, на очередном заседании НТГД сообщила председатель местного избиркома Лидия Брызгалова.

«Экономия составила почти 600 тысяч рублей. По трём статьям у нас хорошая была экономия. Например, по печатной продукции, мы очень экономно напечатали бюллетени. И всё то огромное количество печатной продукции, которое мы делали для выборов, мы делали по тем расценкам, которые нас устраивали. Также была экономия по статье “дополнительная оплата труда”, так как у нас один член комиссии уехал в длительную командировку. И там, очевидно, в этой командировке, он и останется», — пояснила Лидия Брызгалова.

На избирательные участки во время довыборов пришли 2120 тагильчан. Явка стала самой низкой за всю историю выборов в Тагиле. Основная борьба за депутатское кресло развернулась между протеже «Единой России» и тагильского мэра Александром Долгоруковым и лидером общественного движения «Тагил за перемены» Надеждой Журавлёвой. Долгоруков в итоге набрал наибольшее количество голосов — 870. Теперь именно он будет представлять в гордуме интересы жителей округа № 10 вместо сложившего ранее полномочия Андрея Обельчака.