Депутата Долгорукова представили гордуме Нижнего Тагила

Избранный в середине сентября депутатом единоросс Александр Долгоруков сегодня приступил к работе в Нижнетагильской гордуме. На первом после летнего отпуска заседании коллегиального органа ему вручили постоянное удостоверение депутата НТГД. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пожелал Долгорукову хорошей работы на благо города, а также посоветовал исполнить все данные тагильчанам обещания, так как от этого зависит не только его репутация как народного избранника, но и «Единой России».

Александр Долгоруков является руководителем школы олимпийского резерва «Юпитер» и ФОК «Президентский». Ранее АН «Между строк» сообщало, что Долгоруков попал в топ-5 муниципальных руководителей с самыми высокими зарплатами в прошлом году с доходом в 122,3 тысячи рублей. Александр Долгоруков учился в педагогическом институте, является чемпионом России и тренером по пауэрлифтингу. Участвовал в выборах депутатов НТГД в 2017 году (был включён в Тагилстроевскую территориальную группу), но тогда неудачно.

Довыборы в городскую думу по округу № 10 проходили в Нижнем Тагиле 13 сентября. На избирательные участки во время довыборов пришли 2120 тагильчан. Явка стала самой низкой за всю историю выборов в Тагиле. Основная борьба за депутатское кресло развернулась между протеже «Единой России» и тагильского мэра Александром Долгоруковым и лидером общественного движения «Тагил за перемены» Надеждой Журавлёвой. Долгоруков в итоге набрал наибольшее количество голосов — 870. Теперь именно он будет представлять в гордуме интересы жителей округа № 10 вместо сложившего ранее полномочия Андрея Обельчака. К округу № 10 относится часть Выи, а также Лебяжка, Кирпичный, Пырловка и Евстюниха.