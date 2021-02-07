«На дорогу вылилась тонна керосина». В Свердловской области в ДТП с бензовозом пострадали три человека

В Свердловской области Volkswagen протаранил бензовоз, после чего на дорогу вылилось около тонны керосина.

Авария произошла 6 февраля на 8-м километре дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, водитель бензовоза на повороте дороги вправо допустил занос полуприцепа. С ним и столкнулась иномарка, движущаяся по встречной полосе.

«В результате столкновения произошёл разлив топлива, которое находилось в бензовозе. Всего он перевозил около 30 тонн, вылилась часть — примерно 1 тонна», — добавили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в Volkswagen. Среди них был ребёнок.