На дороги Нижнего Тагила в 2018 году потратят более миллиарда рублей

На ремонты и эксплуатационное содержание дорог Нижнего Тагила в этом году планируется потратить более миллиарда рублей. Об этом сегодня, 17 мая, на думской комиссии по горхозяйству сообщила замглавы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных. Около 960 миллионов рублей направят на текущий и капитальный ремонт, строительство дорог, ещё около 425 миллионов рублей потратят на эксплуатационное содержание улиц.

В рамках муниципального контракта от 22 мая 2017 года планируется отремонтировать пр. Вагоностроителей (от Дзержинского до Зари, 44,36 миллиона рублей), ул. Володарского (8,68 миллиона рублей), ул. Курортную (7,65 миллиона рублей), ул. Тагилстроевскую (от Дружинина до СОК «Юпитер», 9,48 миллиона рублей), ул. Береговую-Краснокаменскую (от Ермака до Перова, 44 миллиона рублей), ул. Высокогорскую (от Оплетина до Космонавтов, 5,78 миллиона рублей), ул. Пароходную—Липовый тракт (от Фрунзе до дома № 30 по Липовому тракту, 5,81 миллиона рублей).

В случае выделения дополнительных средств из бюджета Свердловской области дорожники также приведут в порядок шоссе Восточное (от Цементной до Северного, 30,68 миллиона рублей) и Тимирязева (от Свердлова до Ленинградского, 21,96 миллиона рублей). Продолжится капитальный ремонт дорог по улицам Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова, Максима Горького. На строительство дорог в микрорайоне Муринские пруды (это Уральский проспект, Удовенко, Смелянского, Булата Окуджавы, Муринская, Черноисточинское шоссе) в 2018 году потратят 161,53 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в первую очередь в порядок будет приведена Береговая-Краснокаменская, которая соединяет улицы Ермака и Рудник III Интернационала. Дорога станет объездной после закрытия на реконструкцию мостового перехода на Циолковского и подъездов к нему и, возможно, поможет избежать дорожного коллапса. Тагильская мэрия планирует открыть движение по мосту на Циолковского уже в октябре 2018 года. Ориентировочно стоимость работ составит порядка 800 миллионов рублей.