На дорогах Свердловской области появилось 8 новых автоматических весовых пунктов

В Свердловской области введены в эксплуатацию ещё 8 автоматических пунктов весового и габаритного контроля, построенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Новые пункты расположены таким образом, чтобы определять перегруз на всех основных направлениях, по которым идет перемещение грузов внутри области и в соседние регионы, сообщают в управлении автомобильных дорог Свердловской области. Всего на строительство восьми новых автоматических пунктов весогабаритного контроля было направлено 442,2 миллиона рублей.

Они размещены на 43 километре дороги Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск на территории Горноуральского городского округа, на 16 километре автомобильной дороги Ачит – Месягутово, на 96 километре дороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда, на 4 километре обхода Туринска, на 8 километре дороги Краснослободское – Липчинское, на 18-м километре автомобильной дороги Горбуновское – Байкалово – Ирбит и на 3 километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

«Прежде чем установить модули с высокочувствительными датчиками, дорожники отремонтировали прилегающие к ним участки дорог, уложили устойчивое к истиранию асфальтобетонное покрытие, установили опоры для оборудования и освещения и барьерное ограждение. Затем в покрытие были вмонтированы тензометрические датчики, которые позволяют взвешивать автомобиль в движении, датчики измеряющие осевую нагрузку и расстояние между осями, на опорах размещены модуль измерения скорости, модуль измерения габаритов, модуль распознавания государственного регистрационного знака и камера фотофиксации, модули внутрисистемного взаимодействия и связи», - рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Напомним, до настоящего времени в регионе работали два пункта на Серовском тракте (один в районе Евстюнихи, второй перед Серовом) и один на Режевском.