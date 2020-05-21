Под Нижним Тагилом появится ещё один пункт весогабаритного контроля грузовых автомобилей

К 1 июля 2020 года на трассе Николо-Павловское — Алапевск в районе села Петрокаменское должен появиться первый автоматический пункт весогабаритного контроля. Как сообщается на информационном портале Свердловской области, в течение лета на региональных дорогах откроют ещё семь аналогичных объектов.

В настоящее время ведутся работы по обустройству двух пунктов на Екатеринбургской кольцевой автодороге на 3-м и 49-м километрах. Современные комплексы позволяют измерять вес и габариты проезжающего автотранспорта в динамике, поэтому у водителя нет необходимости останавливаться. Датчики автоматически формируют акт измерения, на основании которого принимается решение, идёт ли машина с перевесом или превышением габаритов. Информация поступает в управление автодорог и ГИБДД.

«Мы заключили государственный контракт с трестом "Уралтрансспецстрой", согласно которому к июлю этого года должно быть построено восемь пунктов весогабаритного контроля. На сегодняшний день завершены дорожные работы, уложено устойчивое к истиранию асфальтобетонное покрытие, установлены опоры для оборудования и освещения, установлено барьерное ограждение. Идёт установка тензометрических датчиков, которые позволяют взвешивать автомобиль в движении, датчиков, измеряющих осевую нагрузку и расстояние между осями», — рассказал начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

Также пункты автоматического контроля будут размещены на 16-м километре автомобильной дороги Ачит — Месягутово на территории Красноуфимского округа, на 96-м километре дороги Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда на территории Ирбитского муниципального образования, на 4-м километре обхода Туринска, на 8-м километре дороги Краснослободское — Липчинское на территории Слободо-Туринского муниципального района и на 18-м километре автомобильной дороги Горбуновское — Байкалово — Ирбит на территории Талицкого городского округа.

«В настоящее время готовится техническая документация на строительство ещё восьми пунктов весогабаритного контроля. К концу следующего года на территории Свердловской области должны работать уже 19 автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Таким образом, система весового контроля охватит всю дорожную сеть региона, включая транзитные пути, соединяющие Средний Урал с соседними областями», — сообщил Вячеслав Данилов.

Напомним, в настоящее время два пункта работают на Серовском тракте (один в районе Евстюнихи, второй перед Серовом) и один на Режевском.