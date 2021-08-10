На дорогах под Нижним Тагилом появятся датчики, которые будут анализировать транспортные потоки

Три видеодетектора появятся на дорогах под Нижним Тагилом. Как рассказали в пресс-службе компании «УГМК-Телеком», которая займётся установкой и обслуживанием датчиков, новая подсистема интеллектуальных транспортных систем (ИТС) позволит собирать и анализировать информацию об интенсивности движения, пропускной способности, средней скорости и плотности потока. Исходя из этих данных специалисты будут принимать решения по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог.

Видеодетекторы появятся на 6-м км автодороги Нижний Тагил — Верхняя Ослянка, на 6-м км дороги Нижний Тагил — Висимо-Уткинск и на 11-м км автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу.

Ещё пять подсистем установят на участках Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Проект ИТС по развитию интеллектуальной транспортной системы Нижнего Тагила рассчитан на пять лет. В прошлом году начались работы по установке и процессу обработки данных АСУДД. Также на первом этапе работы был обустроен 21 светофорный объект.

Согласно комплексному плану, в последующие четыре этапа (с 2021 по 2024 год) ежегодно будет тратиться по 80 млн рублей. Планируется развитие подсистемы метеомониторинга, модернизация подсистемы видеонаблюдения, а также обнаружения ДТП и ЧС. Всего на проект рассчитывают выделить 400 млн рублей из федерального бюджета.