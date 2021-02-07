На домашней площадке «Уралочка-НТМК» обыграла соперниц из Санкт-Петербурга

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» завершила домашний 22-й тур чемпионата России Суперлиги Париматч. На площадке Дворца игровых видов спорта спортсменки встретились с Санкт-Петербургской «Ленинградкой». Тяжёлый пятисетовый матч закончился выигрышем свердловской команды со счётом 3:2.

«Сегодня нам удалось победить благодаря тому, что, несмотря на ошибки, мы не опустили руки, изменили игру. Вторая связка хорошо нам помогла, они изменили рисунок в целом. Мы очень хорошую игру показали в Краснодаре, и нам было нельзя опустить планку в домашнем матче. Первые две концовки мы проиграли в результате своих же ошибок. Но я рад, что девочки смогли в психологическом плане справиться. По сути, в третьей партии мы начали игру заново. Пойти вперёд нам помогла вера в себя. Девочки — большие молодцы. В эмоциональном плане игра была невероятная. Жаль, что болельщиков не было на трибунах», — рассказал тренер ВК «Уралочка-НТМК» Владимир Вертелко.