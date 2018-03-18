На Дальнем Востоке закрылись избирательные участки, самая высокая явка на Чукотке — 76%

В Камчатском, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, Бурятии, Чукотке, Сахалине, Якутии и Тыве, а также Магаданской и Амурской областях завершилось голосование на избирательных участках, начат подсчёт голосов. Результаты голосования в этом регионе будут известны после 21:00 по Москве.

По данным ЦИК, результаты явки избирателей в регионах выше показателей предыдущих выборов: Камчатский край — 63,86%, Чукотский автономный округ — 76,34%, Сахалин — 56,61%, Магаданская область — 65,72%, Приморский край — 44,99%, Хабаровский край — 50,59%, Якутия — 51,7%, Амурская область — 47,51%, Забайкальский край — 45,12%, Бурятия — 56,86%, Тыва — 71,9%.

Первые результаты выборов будут объявлены в 21:00 мск, когда завершится голосование в Калининградской области.