На Дальнем Востоке из-за сообщений о «минировании» эвакуированы более 70 детсадов

В трёх дальневосточных регионах эвакуированы более 70 детских садов из-за анонимных сообщений о минировании, пишет «Интерфакс».

В Хабаровске были эвакуированы 47 детских домов — более 10 тысяч детей и 2 тысяч сотрудников детских дошкольных учреждений. В Благовещенске сообщения о минировании затронули порядка 15 детсадов. Детей эвакуируют. В Комсомольске-на-Амуре сообщения о минировании поступили более чем в 10 детских садов. Данные об анонимных сообщениях продолжают поступать. В Биробиджане обследуют шесть детских садов.

Воспитателю одного из детсадов в Биробиджане стало плохо во время эвакуации, женщину спасти не удалось, сообщила советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко. Специалисты выясняют причину смерти.