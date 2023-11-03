На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле заработает «зелёная волна»

В Нижнем Тагиле с 9 ноября 2023 года на Черноисточинском шоссе начнёт действовать интеллектуальная транспортная система, рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД. Обновлённые светофорные объекты будут работать в режиме так называемой «зелёной волны», что теоретически позволяет водителям сократить промежутки стоянки автомобилей на красном сигнале.

В ГИБДД отметили, что в условиях «зелёной волны» больше не понадобится кнопка активации красного сигнала светофора на пешеходном переходе у школы № 90, поэтому её уберут. Теперь светофор здесь будет работать в автоматическом режиме.

Напомним, установка «умных светофоров» в Нижнем Тагиле ведётся с 2020 года за счёт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и направлена на создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС).