На части АЗС Екатеринбурга упала цена на бензин

Цены на бензин на некоторых автозаправочных станциях заправках Екатеринбурга упали, со ссылкой на читателей пишет E1.ru.

«В мире что-то происходит! Я столкнулся с тем, что бензин подешевел на 1 рубль. Такого не было на моей памяти. Может, это моя локальная удача... Мне повезло на "Газпром нефти", переулок Никольский», — написал читатель.

Ещё одна читательница также обнаружила, что цена на бензин за последние дни немного упала.

«Цена понизилась на 60 копеек. Я заправлялась за 41,6 рубля за литр, а вчера он был по 41 ровно на "Газпром нефти", 92-й бензин», — рассказала она.

По горячей линии «Газпром нефти» уточнили, что на двух АЗС, которые находятся на Бебеля, бензин стоит 42 рубля за литр. На Февральской Революции, 53 его стоимость составляет 41,6 рубля. Низкая цена зафиксирована на трассе рядом с Невьянском — там 92-й бензин стоит ровно 41 рубль. Также по горячей линии сообщили, что сегодня цена, возможно, ещё понизится.