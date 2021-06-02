На центральных улицах Нижнего Тагила в эти выходные пройдёт велопарад

5 июня в Нижнем Тагиле пройдёт ежегодный велопарад, приуроченный ко Дню велосипеда. Поучаствовать в нём могут велосипедисты от 14 лет. Участники проедут дистанцию в 3,5 километра.

Торжественное открытие парада (12+) состоится в 10:00 в парке им. Бондина у сцены, там для велосипедистов проведут инструктаж сотрудники ГИБДД. Старт параду будет дан в 12:30. Участники проедут по проспектам Ленина и Мира, улицам Горошникова и Красноармейской. После они вернутся в парк им. Бондина, где организаторы подготовят развлекательную программу.

«Маршрут маленький, поскольку много дорог в городе ремонтируется и плюс мост на Тагилстрой перекрыт. Чтобы не мешать автомобилистам и дорожникам, маршрут взяли поменьше», — рассказал организатор велопарада Вячеслав Вагонский.

Желающих поучаствовать в параде просят пройти предварительную регистрацию.