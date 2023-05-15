На центральном кладбище Нижнего Тагила вандалы разрушили 15 надгробий

В Нижнем Тагиле на Рогожинском кладбище неизвестные вандалы разрушили 15 надгробий. По информации сообщества «Инцидент Нижний Тагил», родственники тех, чьи могилы были повреждены, обнаружили снесённые надгробия 10 мая. Позже выяснилось, что накануне, 9 мая, в правоохранительные органы по факту разрушения могил было подано два заявления. На момент публикации известно, что часть могил принадлежит ветеранам ВОВ.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что по данному факту организована проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.