На Большом Москворецком мосту зачистили мемориал Немцова

В ночь на 27 июля на Большом Москворецком мосту в столице зачистили народный мемориал Бориса Немцова, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на исполнительного директора движения «Солидарность» Надежду Митюшкину. По её словам, это сделали сотрудники ГБУ «Гормост» в сопровождении полицейских. С места, где был убит Немцов, увезли все цветы и портреты политика.

«Подъехал Зайцев с бригадой, бригадир "Гормоста", который всегда руководит зачистками, с полицией вместе, и, как обычно, всё похватали, увезли, хватали личные вещи дежурных, цветы, портреты, — всё подчистую», — рассказала Митюшкина.

Она отметила, что активистов, дежуривших у мемориала, не задерживали. Также Митрюшкина напомнила, что последний раз мемориал Немцова на мосту зачистили более полутора месяцев назад.

Политика Бориса Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В конце июня 2017 года присяжные признали Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова. Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей, остальные фигуранты — от 11 до 19 лет в колонии строгого режима.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Радио Свобода»