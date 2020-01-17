На благоустройство дворов и общественных пространств в 2020 году Нижний Тагил получит 220 млн рублей

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области одобрило заявку Нижнего Тагила на финансирование объектов благоустройства по национальному проекту «Жильё и городская среда». До конца января в муниципальную казну поступят 220 млн 808 тысяч рублей.

«Запланировано благоустройство двух дворовых территорий и четырёх общественных пространств. Теперь муниципалитет должен определить строительные компании, которые займутся реализацией намеченных планов. В феврале-марте извещения о проведении конкурсных процедур разместят на электронной площадке», ­— приводят в пресс-службе мэрии слова замглавы по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нижнем Тагиле на 2017–2024 годы» в 2019 году было направлено 208,4 млн рублей. Были приведены в порядок пять дворов, два общественных пространства — в ТОС «Пограничный» и Пионерском сквере.

Напомним, на прошлой неделе жителей Нижнего Тагила призвали принять участие в выборе общественных территорий, реконструкция которых запланирована на 2021 год. Голосование проходит на официальном сайте города до 23 января. Площадки, набравшие больше голосов, получат поддержку из областного и федерального бюджетов в следующем году.