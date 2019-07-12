На Белоярской атомной станции под Екатеринбургом нештатно отключился четвёртый энергоблок

На Белоярской атомной станции, находящейся в 40 км от Екатеринбурга, произошла нештатная ситуация: автоматика отключила от сети энергоблок №4, сообщает пресс-служба БАЭС.

«Снижение мощности энергоблока произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет. По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем "0" (вне шкалы, "отсутствует значимость с точки зрения безопасности")», — сообщают на атомной станции.

Уточняется, что выработка электроэнергии энергоблоком № 4 возобновится после выяснения и устранения причин отключения электрического генератора. При этом энергоблок №3 продолжается выработку электроэнергии в штатном режиме.