На автовокзале Нижнего Тагила появятся КПП для защиты от террористов

В 2019 году на территории нижнетагильского автовокзала появятся контрольно-пропускные пункты, рамочные металлодетекторы и специальное оборудование для проведения досмотра транспорта, физических лиц, багажа и ручной клади. Об этом сегодня на заседании городской антитеррористической комиссии сообщил директор автовокзала Вячеслав Эйвазов. На эти мероприятия из областного бюджета будет выделено 27 млн рублей. Работы начнутся летом.

Глава города Владислав Пинаев отметил, что особое внимание следует уделять обеспечению инженерно-технической укреплённости и физической охраны вокзалов, посадочных пунктов и соблюдению пропускного режима на объектах топливно-энергетического комплекса.