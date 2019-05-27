На автодроме «Формулы-1» под Петербургом рухнули строительные леса, есть пострадавшие

В Ленинградской области во время строительства объектов трассы «Формулы-1» обрушились строительные леса, в результате пострадали пять человек, со ссылкой на источник в службе скорой помощи пишет «Интерфакс».

В то же время МЧС сообщило, что под обрушившимися строительными лесами находятся не менее семи человек. Позже собеседник агентства рассказал, что семь человек извлечены из-под завалов. Спасатели продолжают обследование обрушившихся конструкций.

Речь идёт об автодроме «Игора Драйв», который рассчитан на проведение гонок «Формулы-1». В 2016 году СМИ сообщали о начале строительства автомобильной спортивной трассы недалеко от горнолыжного курорта «Игора», в 54 километрах от Петербурга. Предполагалось, что большое кольцо будет иметь общую длину 4764 метра с девятью правыми и восьмью левыми поворотами. Ширина трассы составит 12 метров, её самая высокая точка лежит на высоте 174 метра над уровнем моря. Завершить строительство планируется в 2019 году.