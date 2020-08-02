На Алтае задержали директора турбазы, где погибла семья местного чиновника

В Алтайском крае задержан директор турбазы «Глобус», где 31 июля были найдены тела четырёх человек — двоих взрослых и двоих детей. По предварительной версии следствия, семья отравилась угарным газом.

Как сообщается на сайте регионального управления СК, помимо дела об убийстве двух и более лиц, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

«Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом. По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан директор базы», — сообщили в ведомстве.

По данным Life, в день заселения семьи на турбазе отключилось электричество и в подсобное помещение поставили дизельные генераторы. Источник издания сообщил, что следствие рассматривает версию, что выхлопы генераторов могли привести к отравлению.

Напомним, 31 июля в домике на турбазе «Глобус» были обнаружены тела четверых постояльцев. Супружеская пара с детьми приехали на отдых из Барнаула 26 июля. Оказалось, что погибший глава семьи — 51-летний глава сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ Иосиф Кременских, с ним были его 43-летняя супруга и дети 11 и 16 лет. Просмотр записей с камер наблюдения показал, что после заселения из домика никто из членов семьи не выходил. Отдыхающие рассказали, что чувствовали неприятный запах рядом с домиком, но посчитали, что это засор канализации.