На Алтае пенсионерка взяла кредит на полмиллиона рублей для снятия порчи

64-летняя жительница села Михайловское в Алтайском крае пожаловалась в полицию на кражу 487 тысяч рублей, сообщает региональное управление МВД.

По словам потерпевшей, она перечислила эти деньги «психологу», которого нашла по объявлению в интернете и который обещал ей снять порчу бесплатно. Женщина оставила свой номер телефона на сайте с предложением бесплатной помощи психолога, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником института психологии. Для решения её проблем он советовал ритуалы для снятия порчи — например, кормить голубей в парке и избавляться от денег, перечисляя их на указанный счёт.

Менее чем за месяц женщина перевела на этот счёт 487 тысяч рублей, в том числе сентябрьскую пенсию. Остальную часть этой суммы она взяла в кредит в различных банках.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.