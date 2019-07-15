На активиста из Новокузнецка составили протокол за публикацию новости о штрафе за неуважение к власти

Полиция Новокузнецка составила протокол о неуважении к власти (ч.3 ст.20.1 КоАП) на местного активиста Игоря Горланова, который опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» новость о первом штрафе за неуважение к власти, со ссылкой на самого активиста пишет «Дождь».

На своей странице он опубликовал ссылку на новость «Медиазоны» о жителе Новгородской области Юрии Картыжеве, оштрафованного за неуважение к власти за пост с фразой «Путин — сказочный *******». К ссылке Горланов написал комментарий, в котором повторил фразу из поста Картыжева про Путина, а также прикрепил видео с Владимиром Путиным, на котором президент говорит, что «сейчас не 37-й год — что хочешь, то и говори, тем более в интернете». Рассмотрение дела Горланова назначено на 24 июля 2019 года.

Закон о неуважении к органам власти, государственным символам и обществу вступил в силу 29 марта, его нарушителям грозит арест до 15 суток или штраф от 30 до 300 тысяч рублей.