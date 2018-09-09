На акцию сторонников Навального в Нижнем Тагиле пришли 50 человек

9 сентября на всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста в Нижнем Тагиле вышли около 50 человек. Мероприятие проходит в гайд-парке в Комсомольском сквере в форме собрания, не требующего согласования с мэрией. Участники не используют звукоусиливающую аппаратуру и наглядную агитацию.

Сотрудники правоохранительных органов акцию также проигнорировали: на месте работает спецавтомобиль, наряд ППС и несколько сотрудников в штатском, осуществляющих видеосъёмку.

Отметим, что участники акции преимущественно в возрасте 40–50 лет, в том числе члены левых сил, которые раньше проводили свои, более многочисленные согласованные митинги.