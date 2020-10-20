На 94-году жизни умерла народная артистка Ирина Скобцева

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова режиссёра Сергея Бондарчука и мать Фёдора Бондарчука. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте кинокомпании её сына Art Pictures. Скобцевой было 93 года.

Скобцева сыграла в ряде советских и российских фильмов. Дебютировала в кино в 1955 году в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». В её фильмографию входят такие известные киноленты, как «Я шагаю по Москве», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания», «Зигзаг удачи».

Известность артистка получила благодаря роли Элен Безуховой в советской экранизации романа Льва Толстова «Война и мир». В 1974 году Скобцева получила звание народной артистки СССР. В 1997 году она была удостоена ордена Дружбы, а в 2018 году – ордена Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.