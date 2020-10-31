​​​​​​​На 90-м году жизни умер Джеймс Бонд

На 90-м году жизни умер известный по роли агента 007 Джеймса Бонда актёр Шон Коннери. О трагедии сообщило сегодня, 31 октября, издание BBC.

Причина смерти звезды не уточняется. Однако ранее говорилось о серьёзных проблемах Коннери с сердцем. У актёра также был диагностирован рак.

Наибольшую известность Коннери получил благодаря главной роли в серии фильмов про Джеймса Бонда. Он стал первым артистом, сыгравшим знаменитого агента 007, и единственным исполнителем роли Джеймса Бонда, получившим «Оскар». Кроме того, актёр сыграл более чем в 70 картинах, в том числе в фильмах «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Скала», «Человек, который хотел быть королём», «Чужая земля», «Горец», «Неприкасаемые», «Найти Форрестера».