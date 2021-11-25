«Мы верим, что это сообщество будет развиваться в городе». Площадки Уральской биеннале в Нижнем Тагиле вызвали большой интерес у горожан  

Сегодня организаторы Уральской индустриальной биеннале современного искусства подвели итоги проекта в 2021 году. Они отметили, что выставки арт-резиденций в Нижнем Тагиле и Черноисточинске вызвали большой интерес как у художников, так и у публики.

«Сам формат проекта, который реализовывался на базе креативного кластера “Самородок”, “Тагильская школа. Художники и явления” сильно располагал жителей и обширное художественное сообщество Тагила к тому, чтобы вовлекаться в проект. Во-первых, большое количество художников разного возраста, бэкграунда, признанности стали участниками проекта. Во-вторых, на базе “Самородка” работала отдельная команда медиаторов из Нижнего Тагила. Мы верим, что это сообщество будет только развиваться в городе. Ведь это очень классный опыт биеннале для развития медиаторского движения не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Плюс выставка была посвящена феномену тагильского искусства, и этот формат вызвал большой интерес у жителей. Они приходили в том числе на публичную программу. Поэтому можно сказать, что площадка была одной из самых вовлекающих в свою орбиту жителей», — рассказала «Афише МС» продюсер программы арт-резиденций и куратор программы маршрутов Анна Акимова.

Напомним, программа биеннале этим летом была представлена сразу на двух площадках Нижнего Тагила. В креативном кластере «Самородок» работала выставка «Тагильская школа. Художники и явления» (12+), а в Нижнетагильском музее изобразительных искусств — проект «Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Стаффином» (12+) японского художника Икуру Куваджимы. В «АртРезиденции» в Черноисточинске ценители современного искусства могли познакомиться с проектом питерского автора Вадима Кондакова «Рудный период» (16+).

В Нижнем Тагиле в 2021 году впервые прошёл набор в школу медиаторов — проводников в современное искусство. О тагильчанах, решивших стать медиаторами, мы рассказывали здесь.

Уральская биеннале современного искусства открылась в Екатеринбурге 2 октября на восьми площадках. 5 декабря состоится её закрытие. Темой проекта стала изменённая цитата из Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий».