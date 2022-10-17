«Мы увидели, что парни приходят к нам без особых знаний и с потерянным взглядом». В Нижнем Тагиле директор милитари-магазина организовал бесплатные курсы по тактической медицине для мобилизованных

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. В начале октября в Нижнем Тагиле активисты организовали открытые курсы по тактической медицине, чтобы передать необходимые знания и навыки, которые могут понадобиться мобилизованным и добровольцам на СВО. Очередные такие занятия прошли 16 октября в Городском дворце молодёжи и спортивном центре «Лебяжинец». Журналист АН «Между строк» Анна Попова пообщалась с их организаторами, инструкторами и участниками.

В ГДМ собрались более 70 человек. Занятие прошло при поддержке клуба «КомбатPROтуризм», созданного при милитари-магазине «Комбат», нижнетагильского отделения Красного Креста, сообщества «Боевое братство» и поискового отряда «Скорпион». Курс состоял из двух частей. В первой речь шла об оказании доврачебной помощи, во второй изучали тактическую медицину. Инструкторы показывали, как накладывать давящую повязку и жгут, рассказывали о правилах сердечно-лёгочной реанимации, как переносить раненого и накладывать швы в полевых условиях.

«Мы увидели, что люди приходят к нам в магазин без особых знаний, с потерянным взглядом. Большинство парней не знают, как оказать первую медицинскую помощь. Поэтому решили в нашем клубе рассказать про военную медицину, нашли ребят, которые поддержали эту идею и организовали курс. К нам уже обращаются люди, которые просят больше рассказать о самоспасении, работе с верёвками и про экипировку. А мы готовы делиться своим опытом и знаниями», — рассказал управляющий магазином «Комбат» Александр Объедков.

Отработка полученных знаний на практике прошла под руководством инструктора Красного Креста Василия Гапонова, который преподаёт доврачебную помощь с 2012 года.

На занятиях были не только мужчины, но и несколько женщин. Алла Дубок считает, что знания, полученные на этом курсе, помогут при спасении человека.

«У меня возникло желание помогать бойцам, но для этого необходимы определённые знания и навыки. Не хочется быть в стороне. А кроме того, полученные здесь знания всегда могут понадобиться, например, при помощи кому-то из близких», — говорит Алла.

Активистка Ольга Лобанова, автор петиции за отмену праздничных новогодних мероприятий, общается со многими мобилизованными, поддерживая их морально. После посещения курса женщина поделится полученным опытом с бойцами, которым ещё только предстоит отправка на передовую.

«Парни не боятся воевать, но у них есть определённый страх, о котором они не могут рассказать маме или девушке. Я постороннее лицо, мне можно позвонить и поговорить, чтобы стало легче. Я могу оказать им психологическую поддержку и дать практические советы. Мобилизованные боятся остаться никому не нужными, переживают, что их бросят и забудут», — рассказывает Ольга.

Она вспоминает, что общалась по телефону с одним бойцом, который просил её, незнакомого человека, в случае гибели найти его тело и «похоронить по-человечески».

В этот же день аналогичные курсы проходили в спортивном центре «Лебяжинец» по адресу Зерновая, 42. Инициатор встречи Роман Домбровский в сентябре 2021 года прошёл курсы по тактической медицине в Санкт-Петербурге, в мае 2022 года стал инструктором первой помощи Российского Красного Креста. В течение года мужчина проводил занятия для студентов медицинского колледжа, участников городских военных сборов, а также для членов военно-патриотических клубов и мужчин, которые сейчас подлежат мобилизации.

«Я написал три книги “Памяти и славы” и за пять лет архивной работы перечитал порядка 5000 похоронок. Мне хочется, чтобы как можно больше наших людей остались живыми, целыми и здоровыми, поэтому я решил провести эти курсы», — уточнил Роман.

На занятии были не только тагильчане, но и жители других городов. Валерий Кузнецов специально приехал из Екатеринбурга, чтобы получить нужные навыки. Мужчина не нашёл подобных курсов в своём родном городе.

«Я пришёл на занятие для самообразования, чтобы научиться оказывать помощь себе и другим людям. Возможно, буду участвовать в спецоперации, у меня есть желание», — рассказывает Максим.

По словам Александра Объедкова и Романа Домбровского, они намерены и дальше проводить обучающие курсы, поскольку сейчас многие люди заинтересованы в получении подобных знаний и навыков.