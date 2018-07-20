«Мы смотрели на неё как на богиню». Друзья и коллеги вспоминают Изу Высоцкую

Сегодня в Нижнем Тагиле на 82-м году жизни скончалась народная артистка России Иза Высоцкая. Она родилась 22 января 1937 года в городе Горьком (сейчас — Нижний Новгород). Окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году. Там же двумя годами ранее она познакомилась с тогда ещё студентом Владимиром Высоцким. Пара поженилась в 1960 году, а через два года, после семи лет совместной жизни, рассталась.

Иза Высоцкая работала в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира. Большую часть своей жизни — 47 лет — артистка посвятила Нижнетагильскому драматическому театру. На протяжении 12 лет она преподавала сценическую речь в Нижнетагильском колледже искусств. Её выпускники работают в столичных и тагильских театрах. АН «Между строк» поговорило с воспитанниками, коллегами и друзьями Изы Константиновны и выяснило, какой она была в обычной жизни.

Игорь Булыгин, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра:

«Иза Константиновна для меня была в первую очередь партнёром сразу по нескольким спектаклям. Впервые я сыграл с ней на одной сцене в 1994 году в постановке "Ваша сестра и пленница", где играл Гифорда, последнего возлюбленного королевы Елизаветы. Потом был спектакль со счастливой судьбой "Гарольд и Мод". Иза Константиновна была чудесным партнёром, который никогда не подведёт, у которого было чему поучиться. Каждый театральный сезон начинался с того, что она приходила ко мне в кабинет с коробкой конфет. Видимо, хотела подсластить непростую судьбу худрука. За два дня до отпуска мы встретились с ней, обсудили планы на будущий творческий сезон. У неё была очень хорошая идея, которую я хотел воплотить, но, к сожалению, не судьба! Для меня уход Изы Константиновны — это большая утрата».

Ирина Цветкова, артистка Нижнетагильского драматического театра:

«Ушла легенда, единственная народная артистка России в Нижнем Тагиле. Всегда очень молодая, нестареющая женщина. Очень элегантная и по-хорошему гордая. Преданная своему делу. Пример для подражания. Зрителям становилось тепло с её выходом на сцену. Горжусь, что служили одному театру».

Ольга Анисимова, директор Нижнетагильского драматического театра:

«Это большая потеря в первую очередь для театра, для зрителей и для города в целом. Она была многогранной личностью, до конца жизни занималась саморазвитием, учила студентов — перестала преподавать лет пять назад. В 79 лет сыграла главную роль в новом спектакле "Деревья умирают стоя". Она писала книги, она была очень интересной личностью, потому что жизнь у неё была очень интересная. Сейчас в театре работает немало молодых артистов, которые закончили Нижнетагильский колледж искусств, учились у неё. Ученики очень её любили, мы все были свидетелями этих тёплых отношений. Я знала Изу Константиновну давно, ещё когда работала завотделом управления культуры города. Это был человек всеобъемлющий, талантливый, человек-легенда».

Данил Музипов, ученик Изы Высоцкой, артист Московского областного театра драмы и комедии:

«Когда мы учились, мы гордились и до сих пор гордимся тем, что у нас преподавала Иза Константиновна. Мы смотрели на неё как на богиню, ей хотелось подражать. Статная женщина, королева, Актриса с большой буквы! Всегда можно было обратиться за советом, за помощью. Часто шутили на групповых занятиях, она была озорная с нами, любила нас и переживала за нас. Очень светлый человек. Со сцены завораживала, кажется, всех в зрительном зале. Бесконечная благодарность Изе Константиновне! Светлая память!»

Таиса Краева, артистка Нижнетагильского драматического театра:

«Мне пока очень сложно что-то говорить, потому что пока нет осознания того горя, которое случилось. Иза Константиновна была моим педагогом по речи в Нижнетагильском колледже искусств, мы были дружны. Впрочем, со всеми своими студентами она поддерживала тёплые отношения. Мы могли спокойно прийти в гости, попить чай, поговорить про жизнь, у нас были достаточно близкие отношения. Она в первую очередь для нас была прекрасным человеком. Она великолепно вязала. На экзамене по сценречи мы получили от неё в подарок вязаные шапочки. Эту шапочку я храню дома.

Она умела создать тепло, доверие, любовь вокруг себя. Я даже иногда забывала, что передо мной такой титулованный человек — народная артистка. А про Высоцкого мы вообще с ней никогда не разговаривали, только один раз был какой-то вопрос, на который она нехотя ответила. От Изы Константиновны мы получали много уроков доброты. Она была изумительно добрым человеком, поэтому говорить очень сложно».

Даниил Коробейников, ученик Изы Высоцкой, Русский духовный театр «Глас»:

«Во времена учёбы каждая встреча с ней была настоящим счастьем. Каким бы ты ни пришёл на занятия, выходил всегда с крыльями. Её неутомимый фонтан жизненной энергии питал всех вокруг. А если случались трудности, она всегда поддерживала, как-то по-своему мягко. Я по-юношески был влюблён в неё — как в педагога, как в женщину. Восхищался! А потом посмотрел спектакль "Гарольд и Мод" и понял чувства героя, влюблённого в героиню Изы Константиновны. В неё нельзя было не влюбиться!

Помню, после премьеры спектакля "Идиот", где мне никак не удавалась роль Мышкина, она поздравила и сказала одно маленькое замечание, после которого всё вдруг встало на места. Я потом это замечание во всех ролях своих применял. Как-то она позвонила и сказала, что она сейчас в Москве и там, где живёт, сломался дверной замок. Я полетел на рынок, купил какой-то замок, какие-то инструменты... Никогда в жизни до этого не менял замков, но мне хотелось сделать ей приятное. Потом мы не раз встречались на Большом Каретном в «доме у Акимыча». Я любил эти наши встречи, мы много разговаривали о театре, о жизни. Она была моим наставником. Сейчас я работаю напротив этого дома и сегодня, проходя мимо него утром, не мог сдержать слёз. Спасибо, Иза Константиновна! И прощайте! Вечная память!»

Прощание с Изой Высоцкой состоится 22 июля в 13:30 в ритуальном зале «Реквиема» по адресу ул. Челюскинцев, 47.