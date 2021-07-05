«Мы решили помочь мэру справиться со стихией». В Нижнем Тагиле три парня устроили заплыв на SUP-бордах по затопленным улицам города

Несколько сёрферов, занимающихся прокатом SUP-бордов в Нижнем Тагиле, проплыли на своих досках по затопленному после ливней городу. Весь процесс парни освещали у себя в Instagram.

«Мы решили помочь градоначальнику справиться с этой стихией. <...> Если вы знаете, где есть большие затопленные улицы, пишите нам», — объявили сапсёрферы в прямом эфире в Instagram.

Зрители трансляции предложили съездить на Черноисточинское шоссе, 35. Там воды было так много, что некоторые автомобили просто вставали намертво. Во время заплыва спортсмены помогали пострадавшим.

«Мы не просто катались, мы спасали людей. Вчера на Черноисточинском шоссе застрял Logan, в котором сидели пожилые люди. Они не знали, что делать. Мы достали у них из багажника трос и привязали к кроссоверу, который мимо проезжал. Зацепили машину и вытащили их», — рассказал владелец сапов Иван Подмазов.

По словам Ивана, на их идею люди реагировали положительно. Тагильчане кричали пловцам: «Молодцы!»