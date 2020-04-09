«Мы не можем сейчас взять и уйти». Как бесстрашные курьеры Нижнего Тагила работают во время карантина

С наступлением режима самоизоляции для кафе и ресторанов Нижнего Тагила выбор остался только такой — либо заниматься доставкой, либо прощаться с бизнесом. Те, кто раньше осознанно отказывался от доставки, теперь ради сохранения коллектива и дела подключаются к ней. А часть поваров, официантов, администраторов сегодня стали курьерами. Им официально разрешено работать и свободно перемещаться по городу. Журналист АН «Между строк» Екатерина Пономарёва узнала, не боятся ли их тагильчане, как им самим удаётся не поддаваться панике в разгар пандемии и где работают самые «горячие» курьеры.

Бар-менеджер ресторана Nebar Алексей уже две недели развозит заказы на дом. Для его ресторана доставка — дело новое, приходится приноравливаться.

«Я когда-то по молодости работал, не скажу, что тяжело. Так как у нас раньше не было доставки, теперь мы стараемся её больше рекламировать, из-за этого увеличивается количество заказов. Сейчас у нас в среднем 10–15 заказов. Люди понимают, что нам можно работать только на доставке, поэтому относятся хорошо, все доброжелательные, заказывают и домой, и в офисы, и с самовывозом, — говорит Алексей. — Мы всегда в перчатках одноразовых, в масках, я понимаю свою меру ответственности, я понимаю, какой может быть риск, но всё же работать не страшно. Мы за здоровьем следим, поэтому, даже если я чуть-чуть приболею, я на работу не поеду. Но вот что касается бесконтактной оплаты, когда курьер оставляет под дверью заказ и отходит на несколько метров, во-первых, у нас пока нет онлайн-оплаты, поэтому мы в любом случае с людьми контактируем, а во-вторых, я не знаю, насколько такая мера вообще оправданна. Может, я ещё не до конца влился в эту вирусную историю, чтобы настолько с людьми не контактировать. Да, мы стоим друг с другом на расстоянии, я в квартиру не захожу, а люди иногда и сами в масках выходят».

В новинку работать курьерами и персоналу ресторана грузинской кухни «Хачапури тётушки Марико». Несмотря на то, что доставка на дом — вынужденная мера, чтобы сохранить ресторан, сотрудники подходят к этому делу с оптимизмом. Таких ярких и «горячих» курьеров Нижний Тагил ещё не видел.

«Мы, руководители и сотрудники, развозим всё сами. Сейчас обслуживать в самом ресторане некого, поэтому мы свой сервис, свою политику общения с гостями пытаемся перенести на курьеров, а лучше нас самих это не сделает никто. Курьеры, как правило, взяли — отдали, а у нас немного другая система. Мы развозим еду в национальных костюмах, это, как правило, китель, бурка, я сама надевала национальное платье, поэтому и люди реагируют потрясающе. Нас всегда встречают с улыбкой, иногда просят сфотографироваться, но мы, конечно, соблюдаем дистанцию. Также на нас всегда маски, перчатки, очки, курьер полностью экипирован. Мы делаем всё, чтобы не заразиться, но мы не можем сейчас просто взять и уйти. Потому что сейчас все наши мысли направлены на то, чтобы удержать ресторан. Понятно, что, закрывшись, открыться будет очень и очень тяжело», — рассказала управляющая рестораном Дарья Павлова.

На работу в «Хачапури тётушки Марико» каждый день выходят семь человек: доставщик, сборщик заказов, оператор и четыре повара. По окончании карантина все вернутся на свои должности, а доставлять блюда на дом прекратят.

«Может, это эгоистично звучит, но мне кажется, что нужно попадать в эту атмосферу. Надо выделить себе время, прийти вечером, посидеть и покушать горячее, прямо из-под ножа. В данной ситуации доставку мы сделали, потому что у людей нет физической возможности прийти к нам. При этом мы берём на себя риск, что при доставке теряем в качестве блюд, потому что в процессе доставки уходит время», — говорил ранее директор ресторана Григол Татанашвили.

«Чтобы доставлять дешёвый продукт, нужно очень много моментов учитывать, которые влияют на качество, — к примеру, заморозка. Мы не можем себе этого позволить, потому что мы доставляем своим же “постоянникам” продукт, мы за него отвечаем. И когда они придут в ресторан, они могут спросить, почему на дом привезли одно, а в ресторане совсем другое», — добавляет Дарья.

Немного проще тем, кто и до режима самоизоляции специализировался на доставке, — система уже отлажена. В ресторане доставки «Голодная панда» подтверждают: заказы растут, курьеры едва успевают развозить еду. При этом средствам защиты для курьеров и обработке их автомобилей уделяется максимум внимания.

«Я работаю курьером в “Голодной панде” уже два с половиной года. Я точно не могу назвать количество заказов, но оно изменилось точно, так как работы прибавилось. Я думаю, это связано с запретами и ограничениями в работе в обычном режиме. Устаю за смену очень, так как стал чаще отвозить заказы, а вот автомобиль мой пока сбоя не даёт, работает отлично. Работать не страшно, так как, приходя на смену, начальник проводит инструктаж и выдаёт средства индивидуальной защиты всем без исключения. И даже машину обрабатывают специальным раствором для дезинфекции. Да и люди в основном ответственные, встречают меня в маске, а кто-то даже и в перчатках. Оплата картой в одно касание сейчас очень актуальна, а ещё востребована онлайн-оплата. Среднее время доставки — около часа, при среднем наплыве заказов», — рассказал курьер Александр.

В ресторане Free Men, который открылся в Нижнем Тагиле четыре месяца назад, количество заказов увеличилось на 10–15%.

«У нас же доставка была и до карантина, поэтому сейчас люди, которые приходили к нам в ресторан, решили заказывать. Отсюда и рост заказов на доставку. У нас всего шесть курьеров, работают они посменно. Все они в масках и перчатках, при этом у нас действует полубесконтактная доставка. То есть курьер приходит, протягивает сумку, в которой лежит заказ, человек забирает, курьер уходит. Сейчас доставка — это возможность выплатить зарплату сотрудникам, по сути, мы работаем сейчас в ноль», — рассказал специалист по связям с общественностью Алексей Буймов.

А вот «Тандырная» ощущает убытки в связи с переходом только на доставку. Однако сегодня это единственный шанс сохранить работу.

«Сейчас у нас работает на доставке 4 курьера. Доставка была и до карантина, но сейчас у нас очень мало заказов. Хорошо, когда 15–20 заказов, но это редко бывает. Хотим рекламироваться, продвигать доставку, но не знаем, насколько это оправданно. Но курьеры у нас работать не боятся, они все в масках, перчатках. Конечно, карантин привёл в упадок наш бизнес», — рассказали в «Тандырной».

В сфере доставки сегодня работают не только рестораны и кафе. В Нижнем Тагиле активно переходят на новый режим магазины косметики, цветов и одежды.

«Это не тяжело, когда это нравится. А мне, честно говоря, нравятся платьишки, пелёночки. Но, мне кажется, если работать только на доставке, то это достаточно тяжело. В плане бесконечных поездок “сел-вышел-позвонил”, мне кажется, не интересно весь день этому посвящать. У нас и раньше была доставка, но сейчас в основном заказы от знакомых, кто нас давно знает. А так как я продолжительное время была ещё и заведующей аптек, и у нас никогда не было ни карантина, ни выходных практически, и всегда приходилось контактировать с людьми. Опыт всё-таки свою роль сыграл. У меня всегда при себе антисептик, маски, перчатки, а дома кварцевая лампа стоит, обрабатываю все поверхности каждые два часа», — поделилась владелица магазина «Бамбини» Александра.

«Я и муж всё сами доставляем и пока к услугам сторонних организаций не прибегаем. Конечно, было бы проще работать без масок, перчаток и бесконечных дезинфекций рук антисептиком. Но именно потому, что у нас минимальный контакт с покупателями и мы применяем средства защиты, работать становится не страшно. Также мы обрабатываем и деньги», — рассказала хозяйка магазина натуральной косметики «Лавка красоты».

Ранее рестораны и кафе Нижнего Тагила призвали горожан поддержать их и заказывать доставку еды, мы опубликовали список с контактами.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».