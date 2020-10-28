«Мы не быдло». Переведённые в психбольницу пациенты с коронавирусом и пневмониями пожаловались на плохое питание, холод и ночные подъёмы

Пациенты с коронавирусом и пневмонией пожаловались на плохие условия содержания и лечения в психиатрической больнице № 7, которую с 9 октября перепрофилировали для лечения ковидных жителей Нижнего Тагила и соседних городов. В редакцию АН «Между строк» обратились несколько женщин, переведённых в психбольницу из ЦГБ № 1 на долечивание. Они оказались поражены ночными подъёмами для сдачи анализов, холодными палатами и завтраками в виде разбавленного водой молока с тремя «затхлыми печеньками». Готово ли на самом деле медучреждение к приёму пациентов с коронавирусом и пневмониями и как на жалобы ответили в свердловском Минздраве, читайте в нашем тексте.

58-летнюю Марину Давыдову перевезли в психиатрическую больницу через неделю после госпитализации в ЦГБ № 1 с двухсторонней вирусной пневмонией и за три дня до выписки. Сейчас она лежит в палате на шесть человек. У неё и ещё одной женщины COVID-19 не подтверждён, у остальных соседей тесты показали положительные результаты.

«Нас, 11 человек, привезли с первой горбольницы 26 октября, — рассказала Марина Давыдова. — Потому что там всё переполнено. Ещё позже привезли пятерых с посёлка Сокол. Здесь на завтраке и ужине нас кормили сначала, как свиней. Обед хороший был, с борщом и гречкой, но только после того, как мы нажаловались заведующему. Бутылки с водой приходится приносить с первого этажа больным мужикам, потому что больше это сделать было некому. В палатах холодно, боишься голову помыть, чтобы не простыть. А у меня ещё кашель не прошёл и дыхание не восстановилось до конца. На анализы поднимают в полчетвёртого ночи, хотя можно в 6 часов это всё сдавать — кровь, мочу и давление. Кровати с панцирной сеткой как гамак, невозможно спать. Туалет для мужчин и женщин один на весь этаж и даже не закрывается. При этом мужики там курят. Это вообще ужас, даже не сравнить с первой городской. И вместо лечения — долечивание: “Гриппферон”, “Амброксол”, никаких уколов. Многих здесь, может, всё и устраивает, но нас нет. Мы не быдло».

Недовольные условиями пациенты психбольницы уже обратились в Роспотребнадзор и направили официальную жалобу руководству медучреждения, под которой подписались шесть человек. Одной из подписавшихся стала также 52-летняя Людмила Свиридова. Она была переведена в психбольницу после лечения в ЦГБ № 1 от коронавируса и двухсторонней пневмонии с 50%-ным поражением лёгких.

«В больнице казарменный режим, — возмутилась Людмила Свиридова. — В 3:30 пришли, резко включили свет, сказали, что нужно идти сдавать кровь. Мы очередь выстояли, сдали кровь. Только провалились в сон, как в 4:30 снова пришли и отправили нас всех сдавать мочу. А мне после поражения лёгких в 50% даже до туалета дойти тяжело, слабость, “мошки” перед глазами. В шестом часу опять включают свет, нужно идти мерить давление. Я уже пришла на пост и говорю: “Вы что, издеваетесь? Это у вас лечение такое — среди ночи нас смотреть?” А они говорят: “У нас такой режим”. Но мы-то другие люди, нам нужен покой! Завтрак привезли только в одиннадцатом часу. Это было молоко, разбавленное водой, синего цвета в пластиковом стаканчике. Ну там ещё лежали три затхлых печеньки. На ужин — лепёха картошки, морковка и синяя колбаса. Есть это вообще невозможно. И холодильника нет, чтобы держаться хотя бы на своих продуктах. Что самое страшное — лечения никакого нет, мне выдали только капли “Гриппферон”. Трясёт уже мелкой дрожью от такого отношения. А врачи говорят, что их перепрофилировали, но никаких дополнительных ресурсов не предоставили».

АН «Между строк» сообщило о ситуации в психиатрической больнице № 7 в Минздрав Свердловской области. Специалисты ведомства изучили претензии больных и побеседовали с руководством медучреждения. Многие жалобы они сочли необоснованными и надуманными.

«В психиатрической больнице № 7 в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области развёрнут инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Он соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и порядку оказания медицинской помощи. Питание — в соответствии с нормативами, лекарственное обеспечение соответствует требованиям временных методических рекомендаций», — сообщили агентству в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава также отметили, что администрация психбольницы не подтвердила тот факт, что пациентов водили на сдачу анализов в ночное время. По информации руководства медучреждения, у больных брали анализы в 8:00, как и положено. Также сейчас в больнице занялись утеплением окон, добавили в пресс-службе.

Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле работает в качестве обсерватора для коронавирусных пациентов санаторий «Руш», подготовлен профилакторий «Сосновый бор». Больных COVID-19 везут также в инфекционную и психиатрическую больницы. В ЦГБ № 1 госпитализируют больных с пневмониями и ОРВИ.

От редакции: мы понимаем, что нагрузка на медучреждения и врачей в пандемию коронавируса выросла в разы. На износ работает скорая помощь, в городе не хватает мест для госпитализации больных, оборудования и, конечно, самих врачей, многие из которых также заражаются вирусом. Но мы уверены, что необходимо рассказывать об очередях на КТ, неразберихе с тестами, несогласованности ведомств и других ситуациях, вызывающих вопросы к системе здравоохранения. Чтобы в дальнейшем это, возможно, позволило усовершенствовать её, сделать качество оказываемых медицинских услуг лучше, а жизнь врачей спокойнее.