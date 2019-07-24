«Мы имеем право знать, кто нас бьёт и задерживает»: в России запущена кампания против анонимности полицейских

Волонтёры запустили общественную инициативу «Правопорядковый номер», призванную решить проблему анонимности полицейских, пишет «Медуза».

Авторы проекта — кинооператор Алексей Курбатов, правозащитник Дмитрий Макаров и политолог Анатолий Решетников — опубликовали петицию, в которой призвали МВД и Росгвардию, чтобы на форму сотрудников крупным светлым шрифтом наносили личный номер.

Волонтёры считают, что это позволит людям, избитым на акциях протеста, проще определить, кто из полицейских это сделал. Автор идеи Алексей Курбатов отметил, что «полицейские дважды подумают, прежде чем превышать полномочия».

В МВД и Росгвардии пока не комментировали эту инициативу.

По закону «О полиции» сотрудник МВД, несущий службу в общественных местах, должен носить нагрудный знак с личным номером, позволяющий его идентифицировать. При этом во время митингов, указывают авторы проекта «Правопорядковый номер», полицейские часто прячут жетоны под бронежилет.