«Мы достигли дна и стремительно движемся дальше». Борис Гребенщиков охарактеризовал ситуацию в России

Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков назвал нынешнюю ситуацию в России гораздо худшей, чем в годы СССР, пишет ИА «Росбалт».

На пресс-конференции в музее «Эрарта», где Гребенщиков презентовал свою выставку картин, у музыканта спросили, считает ли он, что страна возвращается обратно в Советский Союз.

По его словам, ситуация значительно глубже и хуже.

«Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых (больших) идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше», — заявил Борис Гребенщиков.

Также музыкант ответил на вопрос о том, почему слушателям приходится растолковывать смысл его песен.