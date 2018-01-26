«Мы достигли дна и стремительно движемся дальше». Борис Гребенщиков охарактеризовал ситуацию в России

Музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков назвал нынешнюю ситуацию в России гораздо худшей, чем в годы СССР, пишет ИА «Росбалт».
На пресс-конференции в музее «Эрарта», где Гребенщиков презентовал свою выставку картин, у музыканта спросили, считает ли он, что страна возвращается обратно в Советский Союз.
По его словам, ситуация значительно глубже и хуже.
«Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых (больших) идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше», — заявил Борис Гребенщиков.
Также музыкант ответил на вопрос о том, почему слушателям приходится растолковывать смысл его песен.
«Потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитают не думать, и критиковать за это их я никак не решусь. Те, кто умеют думать, могут получить отдельное удовольствие», — заключил он.