МВД возбудило уголовное дело в отношении экс-владельцев «Росгосстраха»

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на 1,3 млрд рублей, со ссылкой на копию постановления о возбуждении уголовного дела пишет РБК.

Заявление подали председатель совета директоров «Альфа-банка» Пётр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко. В совершении преступления подозревают неустановленных лиц из числа руководства компании.

В 2016 году совладелец страховой компании Данил Хачатуров договорился о продаже «Росгосстраха» группе «Открытие», сделку закрыли в 2017 году, в это же время Центробанк начал санацию группы компаний. ЦБ признал покупку «Росгосстраха» рискованной инвестицией, потому что затраты банка на финансирование деятельности страховщика сильно превысили ожидания. По итогом аудиторской проверки новое руководство страховщика выявило заведомо убыточные сделки. Деньги и имущество выводились на счета компаний Данилы Хачатурова и его брата Сергея.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии МВД, руководящие лица разработали план, «направленный на извлечение выгод и преимуществ для себя и третьих лиц путём совершения сделок с целью придания видимости законности своих действий». В частности, в постановлении указывается, что входящая в «Росгосстрах» компания «Капитал Ре» отдала сеть поликлиник «Медис» в уставной капитал ООО «РГС Мед-Инвест» в обмен на 2,89% долей. Сеть «Медис» была прибыльной, а «РГС Мед-Инвест» не осуществлял финансово-хозяйственной деятельности и получал убыток. Только в этом частном случае ущерб оценивается в 800 млн рублей.

Ранее Пётр Авен направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором он сообщал, что арбитражные суды отказывали в удовлетворении исков о возврате средств со стороны экс-владельца «Росгосстраха» Данилы Хачатурова. Его брата Сергея Хачатурова, на которого была зарегистрирована компания, сейчас обвиняют в хищении 6,1 млрд рублей, в их отмывании, а также в растрате имущества на 2 млрд рублей.