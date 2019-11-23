МВД: В интернете ведётся целенаправленная работа по дискредитации полицейских (ВИДЕО)

МВД России опубликовало в своём официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» заявление о том, что в интернете ведётся «целенаправленная работа по дискредитации деятельности сотрудников полиции» из-за участившихся случаев «публикации в социальных сетях откровенно лживых материалов» о работе МВД.

В связи с этим ведомство попросило граждан «соблюдать информационную гигиену» и черпать информацию только из проверенных источников.

«Такие фэйковые новости сопровождаются эмоциональными комментариями, резкими заявлениями и призывами к увольнению не только самих виртуальных персонажей подобных «шедевров», но и реальных руководителей», — заявили в МВД.

В ведомстве пожаловались, что из-за таких публикаций сотрудникам полиции приходится отвлекаться от работы над «реальными преступлениями».