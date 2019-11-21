МВД создаст отделы по борьбе с пропагандой наркотиков в интернете

В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков в интернете, рассказал ТАСС врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

По словам Смурова, отделы будут созданы к 10 января 2020 года. Планирует ли ведомство увеличивать штат полицейских для создания новых подразделений, неизвестно. Смуров не исключил, что в законодательстве могут появиться нормы, которые ужесточат ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Ведомство прорабатывает этот вопрос, однако на это понадобится время, заключил он.

Ранее, 28 октября, президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки, которые вводят уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Тогда же МВД было поручено разработать предложения по увеличению штата для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.