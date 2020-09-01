МВД создало группу для борьбы с манипулированием сознанием подростков

Министерство внутренних дел сформировало специальную группу, которая будет выявлять и пресекать попытки манипулировать сознанием подростков с помощью интернет-ресурсов, со ссылкой на сообщение ведомства пишет РИА Новости.

В группу вошли сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) и других подразделений министерства, которые занимаются вопросами манипулирования сознанием несовершеннолетних в соцсетях: в частности, представители ГУУР анализируют информацию в интернете и выявляют неформальные молодёжные объединения, ведущие противоправную деятельность.

«Вся получаемая информация подлежит проверке на наличие признаков противоправных деяний. Установленные адреса блокируются на основании решений судов и требований к администраторам интернет-ресурсов в связи с деструктивным характером», — говорится в сообщении МВД.

В частности, в ведомстве привели в пример деятельность молодёжных группировок, пропагандирующих субкультуру АУЕ (расшифровывается как «арестантский уклад един» либо «арестантское уголовное единство», запрещена в России), чью работу в МВД и ФСБ ранее пресекали. В 2019 году сотрудники правоохранительных органов разоблачили группу, члены которой вымогали деньги у студентов колледжа под предлогом помощи заключённым и защиты их от других преступных групп.

В середине августа Генпрокуратура сообщала, что уделяет особое внимание противодействию распространения среди подростков идеологии АУЕ, а через три дня Верховный суд признал это движение экстремистским и запретил его деятельность.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», — сообщала Генпрокуратура.

Позже врио замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук предупреждал, что участники таких группировок, как АУЕ, могут стать «боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления».