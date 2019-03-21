МВД России запустило всероссийский поэтический флешмоб (ВИДЕО)

Сотрудники МВД России запустили всероссийский поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет, посвящённый Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта.

Полицейские из разных регионов России прочитали знаменитое стихотворение А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье». По словам официального представителя МВД Ирины Волк, стихи Пушкина были выбраны неслучайно — акция проходит в год 220-летия со дня рождения великого поэта.

«МВД России предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу. Главная особенность акции в том, что стихотворение А. С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье" нужно продекламировать на своём родном языке. Во флешмобе уже приняли участие сотрудники органов внутренних дел из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска. Стихотворные строки прозвучали на русском, адыгейском, татарском, башкирском, якутском, осетинском, марийском, бурятском, чувашском и удмуртском языках», — добавила Ирина Волк.