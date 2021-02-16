МВД прописало новые требования для прохождения техосмотра

Министерство внутренних дел России прописало ряд требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра, со ссылкой на новую редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, теперь автовладельцам откажут в прохождении технического осмотра, если в их автомобилях подтекает тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднён поворот рулевого колеса. Кроме того, больше внимания будет уделяться работе стояночного тормоза, суммарному люфту в рулевом управлении, целостности лобового стекла и работе (наличию) ремней безопасности.

Автобусы не смогут пройти техосмотр при отсутствии тахографов или устройств регистрации режима труда и отдыха водителей. Также не смогут пройти техосмотр те, на чьём автомобиле не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, нарушена целостность внешних световых приборов, отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков колёс.