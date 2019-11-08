МВД представило чистые листы в качестве доказательств ущерба по искам к оппозиционерам

Московское управление МВД предоставило 21 белый лист бумаги в числе доказательств ущерба по искам, поданным к оппозиционным политикам из-за летних митингов, со ссылкой на адвоката защиты Александра Помазуева пишет ТАСС.

«Представитель истца передал нам в качестве доказательств большое количество приказов по личному составу московской полиции и справки на основе них. И в числе кип этих документов мы видим 21 белый лист. Мы не понимаем, как и что эти листы доказывают», — сказал Помазуев.

Как сообщает «МБХ медиа», МВД также предоставило несколько полностью чёрных листов. В связи с этим суд отложил заседание на 22 ноября, чтобы дать представителю истца время ознакомиться с претензиями защиты.

Напомним, московская полиция подала два иска: первый к Алексею Навальному, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьёву и Владимиру Милову, второй к Соболь и Георгию Албурову. Полиция требует с них компенсацию за работу своих сотрудников на акциях протеста: по первому иску — 4,2 миллиона рублей, по второму — 6 миллионов.