МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

Иностранцы, приезжающие в Россию для работы, должны будут заплатить специальный фиксированный налог авансом, со ссылкой на концепцию подготовленного МВД России проекта пишет РИА Новости.

При неуплате предлагается направлять иностранцам уведомление с требованием заплатить в течение 15 дней, а в случае отказа последует запрет работать в России.

«Предполагается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в РФ, будут вправе осуществлять трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа», — говорится в тексте документа.

Кроме того, работодатели будут вправе нанимать иностранцев при условии их включения в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, — для этого им нужно зарегистрироваться в личном кабинете на портале госуслуг, заполнив специальную форму, также необходимо заполнить в электронном виде заявление о включении в реестр.

В законопроекте предполагается установить размер заработной платы для работников-иностранцев, соответствующий среднему уровню зарплаты в регионе для данной категории работников. Это объясняется задачей исключить случаи необоснованного снижения зарплаты для мигрантов (демпинга). Кроме того, у наёмного рабочего из-за рубежа не должно быть неоплаченных штрафов за нарушение российского законодательства.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что ведомство подготовило концепцию нового закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По её словам, законопроект может появиться в 2021 году. Согласно документу, иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу.