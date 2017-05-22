МВД предложило ужесточить наказание за отказ от проверки на алкоголь

Министерство внутренних дел выступило с инициативой усилить ответственность для водителей, отказывающихся пройти медицинское освидетельствование по требованию инспекторов ДПС, пишет «Коммерсантъ». Проект изменений в КоАП РФ, разработанных МВД, опубликован на портале regulation.gov.ru.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения предлагается по решению суда лишать прав на три года (сейчас — полтора-два года) и штрафовать на сумму 35 тысяч рублей (сейчас — 30 тысяч рублей).

Напомним, на сегодняшний день инспектор при малейшем подозрении прямо на месте направляет водителя на освидетельствование через алкотестер. При подозрении, что первый тест показал неправильный результат либо опьянение наркотическое (его алкотестер не видит), гражданин направляется на медицинское освидетельствование к врачу. От первого теста водитель может отказаться, к врачу по требованию ДПС он ехать обязан.

По мнению авторов поправки, ужесточение необходимо для выявления садящихся за руль наркоманов, которые отказываются от проверок, чтобы их не ставили на учёт в диспансер. По данным ГИБДД, в 2016 году с участием водителей в состоянии наркотического опьянения было совершено 1260 ДТП (на 176,9% больше по сравнению с 2015 годом), при этом было возбуждено 19,8 тысяч дел (на 6,8% больше), связанных с управлением автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Наказание за отказ от проверки должно быть жёстче, чем за пьяное вождение, считают в МВД.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что новая санкция не сработает.

«С трудом себе представляю алкоголика или наркомана, который рассуждает: вчера я мог себе позволить ездить пьяным, сегодня штраф подорожал, уже не могу», — замечает Травин.

Вместо ужесточения ответственности государству нужно в целом снижать употребление алкоголя в стране, считает юрист.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters