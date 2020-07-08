МВД предложило изменить внешний вид водительских прав

МВД России подготовило поправки, которые предполагают изменение внешнего вида водительских удостоверений — надпись на документе будет дублироваться на французском и английском языках, сообщается на сайте ведомства.

Согласно предложению, надпись «Водительское удостоверение», нанесённая на лицевую сторону водительских прав выше личных данных владельца, будет переведена на французский и английский — Permis de Conduire и Driving Licence. В такой последовательности три надписи, выполненные сиреневым цветом, будут размещены в три строки.

Кроме того, МВД предложило указывать в свидетельстве о регистрации транспортного средства данные о мощности двигателя, а также сроке госрегистрации для тех транспортных средств, которые поставлены на учёт на ограниченный срок.