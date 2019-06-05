МВД попросило шеф-редактора Znak.com удалить фото полицейского, за оскорбление которого будут судить участника протестов в сквере

Управление МВД по Екатеринбургу попросило шеф-редактора издания Znak.com Дмитрия Колезева удалить из его Instagram фотографию полицейского, за оскорбление которого будут судить участника протестов против строительства храма, сообщил сам Колезев в своём телеграм-канале.

В МВД попросили убрать снимок, так как сотрудник МВД не давал разрешения на его публикацию. В противном случае редактору пригрозили обращением в суд. Удалять фото Колезев отказался.

На фотографии, опубликованной 4 мая, изображён майор Евгений Крюков — за его оскорбление завели уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) на участника протестов в сквере Станислава Мельниченко. Активиста, который, по данным Колезева, выступал за храм, отправили под подписку о невыезде. Отмечается, что в мае его уже штрафовали за нарушение правил проведения митинга.