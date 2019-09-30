МВД попросило 1 млрд рублей на выплаты за оформление паспортов жителям Донбасса

Министерство внутренних дел решило повысить оклады сотрудникам миграционной службы, которые в Ростовской области занимаются оформлением российского гражданства жителям Донбасса, и попросило у кабмина дополнительное выделение 1,1853 млрд рублей из бюджета, со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления правительства пишет «Интерфакс».

В 2019 году МВД попросит на эти цели 87,2 млн рублей, в 2020 году — 352,1 млн рублей, в 2021 году — 365,7 млн рублей, на 2022 год — 380,3 млн рублей, говорится в документе. Доплаты предназначаются сотрудникам временного подразделения ГУ МВД России по Ростовской области. Ежемесячная дополнительная выплата должна составить три месячных оклада в соответствии с замещаемой должностью и льготным стажем службы для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца).

Напомним, жители неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей получили право на получение российского гражданства по упрощённой процедуре по указу, который президент Владимир Путин подписал 24 апреля. По данным МВД, с тех пор было подано более 82 тысяч заявлений о предоставлении российского гражданства, положительные ответы получили более 53 тысяч человек, сотрудники полиции выдали 38 тысяч паспортов граждан России и 24 тысячи заграничных паспортов.