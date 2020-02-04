МВД подготовило правила депортации иностранцев с опасными заболеваниями

Министерство внутренних дел разработало законопроект о порядке выдворения из России иностранных граждан, у которых выявлен коронавирус и другие опасные для общества заболевания, пишут «Известия».

«Решения о депортации иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания, смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан», — говорится в законопроекте МВД.

В правительстве пояснили, что МВД подготовило поправки в статьи 31, 32.2 и 34 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Документ наделяет федеральные органы власти полномочиями по «определению порядка исполнения решений об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих». Речь идёт об утверждённом кабинетом министров списке из 16 опасных инфекционных заболеваний, в числе которых чума, холера, туберкулёз, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус.

Согласно плану законопроектной деятельности правительства на 2020 год, документ представят правительству в марте, а в мае внесут на рассмотрение Госдумы. При этом законопроект уже готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Между тем врачи и правозащитники считают, что в случае принятия поправок при их выполнении важно соблюсти как права человека, так и национальные интересы государства.