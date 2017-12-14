МВД отказалось от закупки компьютеров с российским процессором

Министерство внутренних дел отказалось закупать российские компьютеры, работающие на процессорах «Байкал-Т1», пишут «Ведомости». Изначально ведомство планировало закупить 9348 компьютеров на общую сумму 357 миллионов рублей.

Компьютеры собирались использовать для приёма теоретической части экзамена на водительские права. Конкурс, объявленный осенью 2016 года, выиграла компания «Т-платформы», связанная с «Байкал электроникс», разработавшей одноимённый процессор. Однако МВД было поставлено лишь 1837 компьютеров на 71 миллион рублей, от остальных компьютеров ведомство отказалось.

Представитель «Т-платформ» Елена Чуракова сообщила изданию, что поставки сорвались из-за того, что МВД задержало аванс и не дало компании информации, нужной для выполнения контракта. «Т-платформы» пытались через суд добиться, чтобы МВД расплатилось за оставшиеся компьютеры, однако иск был отклонён.

Источники издания предполагают, что отказ от закупки компьютеров с российским процессором может быть связан с арестом главного конструктора МВД Андрея Нечаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Нечаев, писал «Коммерсантъ», был задержан 17 октября на выставке «Интерполитех-2017», где он должен был выступать вместе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. По данным издания, Нечаев стал фигурантом уголовного дела, связанного с информационной системой деятельности МВД, на создание которой было выделено 1,5 миллиарда рублей. Его подозревают в получении откатов от подрядчиков.

Собеседники «Ведомостей» уточняют, что Нечаев был одним из идеологов перевода МВД на оборудование на базе российской микроэлектроники.

«Его позиция сыграла свою роль в момент формирования у МВД интереса к компьютеру на "Байкалах"», — сообщили в «Т-платформах».

Процессор «Байкал-Т1» выполнен по архитектуре MIPS, технология 28 нанометров. Два ядра могут работать на частоте до 1200 мегагерц. Процессоры изготавливаются на тайваньском заводе TSMC. «Т-платформы» представили «Байкал-Т1» в мае 2015 года.