МВД опубликовало допрос «поволжского маньяка», обвиняемого в убийстве 32 пенсионерок (ВИДЕО)

Министерство внутренних дел России опубликовало видео с допроса задержанного в Казани 38-летнего Радика Тагирова, которого называют «поволжским маньяком» и пытались поймать с 2011 года, пишет ЕАН.

По данным следствия, речь идёт об убийстве как минимум 32 пенсионерок в разных городах страны, в том числе в Екатеринбурге. На записи допроса полицейский спрашивает Тагирова, за что он задержан, а задержанный отвечает, что «по подозрению в убийствах бабушек».

«Именно убийства, а не убийство. Вы понимаете, что это ПЖ (пожизненное заключение)?», — уточнил сотрудник полиции.

«Да, готов рассказывать. Не помню, сколько было жертв», — заявил Тагиров.

По словам задержанного, он выслеживал пенсионерок возле магазинов, рынков.

«Иногда сами звали, иногда напрашивался, представлялся сотрудником управляющей компании, чистящим вентиляционные шахты», — объяснил Тагиров.

Он сказал, что начал убивать в 2010 году, его жертвами стали женщины 75-90 лет. Тагиров рассказал, что убивал пожилых женщин одним способом: душил их со спины.

«Держал так до тех пор, пока не подохнет. Тихий быстрый способ, безболезненный для них, мне казалось. Жертв было много, не считал, потом смотрел в новостях», — признался Тагиров.

Подозреваемого задержали благодаря результатам экспертизы ДНК. Ранее он уже был судим — по статье 158 УК РФ «Кража» и статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», освободился в июне 2010 года. В 2017 году СК РФ объявил вознаграждение 3 млн рублей за информацию о маньяке.